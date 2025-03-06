Появились кадры после взрыва банкомата в Москве

Прокуратура Москвы показала кадры после взрыва банкомата

Прокуратура Москвы взяла под свой контроль установление обстоятельств инцидента в здании на улице Снежная, где был взорван банкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили кадры с места происшествия.

На кадрах видно задымленное помещение.

В результате противоправных действий неизвестного мужчины, как отмечается, был поврежден банкомат и остекление помещения. Работу правоохранительных органов на месте ЧП координирует заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов.

Подрыв банкомата в отделении «Газпромбанка» в Москве мог быть совершен по указке украинских мошенников. В совершении преступления подозревается мужчина средних лет, ростом около 175 сантиметров. Он был одет в темные куртку и штаны. Сейчас полиция уже разыскивает его и устанавливает личность.