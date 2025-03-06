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16:17, 6 марта 2025Силовые структуры

Появились кадры после взрыва банкомата в Москве

Прокуратура Москвы показала кадры после взрыва банкомата
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Подрыв банкомата в Москве связали с украинскими мошенниками

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Прокуратура Москвы взяла под свой контроль установление обстоятельств инцидента в здании на улице Снежная, где был взорван банкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили кадры с места происшествия.

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

На кадрах видно задымленное помещение.

В результате противоправных действий неизвестного мужчины, как отмечается, был поврежден банкомат и остекление помещения. Работу правоохранительных органов на месте ЧП координирует заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов.

Подрыв банкомата в отделении «Газпромбанка» в Москве мог быть совершен по указке украинских мошенников. В совершении преступления подозревается мужчина средних лет, ростом около 175 сантиметров. Он был одет в темные куртку и штаны. Сейчас полиция уже разыскивает его и устанавливает личность.

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