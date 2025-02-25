Россиян предупредили о риске потерять деньги из-за банкоматов

Юрист Виноградов: Неверное использование банкоматов может привести к краже денег

Неверное использование банкоматов может привести к краже личных данных и потере денег, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. В частности, юрист рекомендовал внимательнее относиться к выдаваемым чекам.

«В чеках из банкоматов содержится конфиденциальная информация: последние цифры карты, сумма снятия, текущий баланс счета. Мошенники могут использовать эти данные, поэтому лучше уничтожать чеки надежным способом, например, разорвав на мелкие части или пропустив через шредер, — сказал Виноградов. — Также часто в спешке люди забывают нажать кнопку "Завершить" на экране. Это оставляет банкомат в активном состоянии, давая возможность следующему пользователю получить доступ к вашим данным».

Особенно опасной, по его словам, является ситуация, когда человек забывает в банкомате карту. Так злоумышленники могут воспользоваться ей для снятия наличных или других действий.

«Преступники также используют методы отвлечения внимания. Пока вас отвлекает разговором один человек, другой может совершить незаконные манипуляции. Всегда сохраняйте бдительность и избегайте общения с незнакомцами около банкомата. Если замечаете подозрительную активность, немедленно прекратите операцию», — посоветовал эксперт.

Он также призвал использовать только проверенные банкоматы в банках или крупных торговых центрах. Кроме того, Виноградов рекомендовал проверять устройства на наличие посторонних устройств и элементов, таких как накладки или камеры.

«Следует регулярно менять пин-коды. Это обеспечит дополнительную защиту ваших банковских операций, — объяснил эксперт. — Для покупок в интернете лучше использовать временные виртуальные карты с ограниченными лимитами, что снизит вероятность хищения основной суммы со счета».

Ранее россиян предупредили о мошенничестве от имени Росреестра. Сообщалось, что злоумышленники начали распространять в мессенджерах ссылки якобы для оплаты госпошлины.