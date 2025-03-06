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17:15, 6 марта 2025Силовые структуры

Взорвавшего банкомат мужчину задержали в Москве

МВД: В Москве задержан мужчина, взорвавший банкомат
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве полицейские задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, задержанному 19 лет. Его удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Отмечается, что полицейские обнаружили подозреваемого по месту его постоянного проживания на Енисейской улице и доставили на допрос.

Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

6 марта в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из помещений здания на улице Снежной произошло возгорание. Также очевидцы сообщили о хлопке внутри. Выяснилось, что мужчина ростом около 175 сантиметров в темных штанах и куртке сначала пытался вскрыть банкомат, а потом прозвучал взрыв. Из здания были эвакуированы 120 человек.

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