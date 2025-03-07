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19:31, 7 марта 2025Забота о себе

Женщин предупредили об опасности некоторых эзотерических практик

Психолог Тур: Женские эзотерические практики могут усугубить депрессию и тревогу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Популярные женские эзотерические практики опасны для психики, поскольку могут усугубить проблемы с ментальным здоровьем, предупредила психолог Екатерина Тур. Такое мнение она выразила в интервью радио Sputnik.

Тур призвала женщин не доверять практикам «гвоздестояния», «пеленания», «добаюкивания» или прокачки сексуальности, поскольку они могут спровоцировать обострение депрессии и тревоги. Психолог подчеркнула, что подобные ритуалы не решают основную проблему, а только маскируют симптомы серьезных состояний и заболеваний и вызывают краткосрочный прилив сил за счет выброса гормона счастья дофамина.

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«Женщина оказывается в ловушке. С одной стороны, она страдает от тревоги и депрессии, но вместо квалифицированной помощи сталкивается с дурацкими советами прокачать свою женственность или простить свою маму», — отметила Тур. По ее словам, как только уровень гормона счастья снижается, проблемы возвращаются: женщина буквально «проваливается в дофаминовую яму», на нее обрушиваются апатия, тоска, чувство одиночества и безысходности.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как они относятся к инициативе Госдумы запретить платные гадания и верят ли вообще в эзотерические практики. Больше половины россиян (54 процента) поддержали бы ограничения на деятельность гадалок и тарологов.

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