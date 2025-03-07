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11:38, 7 марта 2025Культура

Звезда «Д'Артаньян и три мушкетера» оценила мужчин в турецких сериалах

Актриса Ирина Алферова призналась в любви к турецким сериалам
Ольга Коровина

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Звезда телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Ирина Алферова призналась в любви к турецким сериалам. Ее комментарий приводит aif.ru.

Алферова объяснила, что турецкие сериалы привлекают зрителей яркими историями любви, нескучным монтажом и красивыми актерами. «У них там все выпукло: есть Он и Она, они друг друга любят. (...) Какие красивые мужики! И все разные: один беленький, другой маленький, третий огромный», — рассказала она.

Народная артистка России также удивилась откровенности нарядов турецких актрис. «Мусульманская страна, а героини ходят в коротких юбках, с декольте. И постоянно издеваются над мужчинами, но мужчины все равно их любят», — отметила Алферова.

Ранее Ирина Алферова заявила, что Констанцию Бонасье в разных версиях «Трех мушкетеров» играют некрасивые актрисы.

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