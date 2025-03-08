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07:03, 8 марта 2025Путешествия

Аэропорт Петербурга приостанавливал работу

Росавиация: Аэропорт Петербурга приостанавливал работу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Росавиация сообщила, что в 5:35 по московскому времени прием и отправку воздушных судов прекратил аэропорт Санкт-Петербурга. В 6:15 он возобновил работу. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя ведомства Артема Кореняко.

На запасной аэродром ушел один рейс. Также Кореняко добавил, что в 5:35 приостановил работу аэропорт Ярославля. По его словам, ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал Кореняко.

Ранее представитель Росавиации сообщил, что в 03:13 по московскому времени в аэропортах Грозного и Владикавказа ограничили работу для обеспечения безопасности воздушных судов. Воздушные гавани не принимают и не отправляют самолеты.

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