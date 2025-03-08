Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 8 марта 2025Мир

Стало известно о неспособности Европы заменить разведывательную помощь США

Politico: Европа не способна заменить разведывательную помощь США Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Европа не способна полностью заменить разведывательную помощь, которую США предоставляли Украине, пишет американское издание Politico.

По данным журналистов, союзники Украины в Европе пытаются спешно заполнить пустоту, которая образовалась после приостановки военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. Издание подчеркнуло, что американская разведывательная информация была очень важна для украинских войск «как в обороне, так и в атаке».

«Американцы имеют очень разнообразные источники информации — от спутниковых снимков до данных агентурной разведки. Теперь европейские "тяжеловесы в разведке" — Великобритания, Франция и в определенной степени Германия — попытаются заполнить пустоту», — пишет издание.

При этом эксперты считают, что европейские страны не способны преодолеть этот разрыв.

О том, что США перестали делиться с Украиной разведданными для ударов вглубь территории России, стало известно 5 марта.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет масштабное наступление в Курской области. Штурмовики проникли в Суджу по трубе, через которую подавался газ в Европу

    Российские бойцы взяли в плен 8 марта бывшую заключенную из женской роты ВСУ

    Стало известно о неспособности Европы заменить разведывательную помощь США

    Зеленский умолчал о наступлении российских войск в Курской области

    Дима Билан оценил спортивное будущее сына Плющенко

    В США задумали смягчить формулировки в отношении России в заявлении G7

    Состояние папы Римского улучшилось

    Путин 8 Марта обратился к россиянкам

    В Германии раскрыли планы России проверить на прочность единство Запада

    План «Ковер» ввели в российском аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше