Россиян предупредили о пугающих сотрудничеством с Украиной мошенниках

IT-эксперт Титаренко: Мошенники пугают россиян сотрудничеством с Украиной

Мошенники пугают россиян сотрудничеством с Украиной для того, чтобы получить доступ к аккаунту в мессенджере Telegram. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил специалист группы экспертизы мобильных устройств PT ESC, Positive Technologies Виталий Титаренко.

IT-эксперт рассказал, что сначала злоумышленники собирают данные о человеке, чью учетную запись они планируют похитить. По его словам, информацию они могут получать из баз данных, утекших в сеть. После этого аферисты создают аккаунт в Telegram с именем и фамилией руководителя компании, в которой работает потенциальная жертва.

Затем, как отметил Титаренко, они звонят человеку в мессенджере. При этом мошенники отключают микрофон или создают фоновый шум, в результате чего звонок быстро прекращается. Затем злоумышленники, притворяющиеся начальством, жалуются на проблемы со связью и предлагают пользователю общаться в переписке.

В ходе беседы они рассказывают человеку о том, что кто-то из его коллег сотрудничает с Украиной и продает персональные данные сотрудников. После этого жертве может позвонить другой человек и сообщить, что его персональные данные в мессенджере могли быть скомпрометированы, и для проверки нужно предоставить код входа в учетную запись. Если пользователь назовет код, то его учетная запись в Telegram окажется в руках злоумышленников.

Ранее в МВД России предупредили о другой уловке мошенников. Как рассказали в ведомстве, злоумышленники используют чат-бот в Telegram, якобы принадлежащий «Почте России», для кражи данных граждан.