Россиянам на севере Казахстана начали блокировать счета

КазТАГ: Россиянам в Северо-Казахстанской области блокируют банковские счета

Россиянам в Северо-Казахстанской области Казахстана блокируют банковские счета. Об этом пишет агенство «КазТаг».

Издание ссылается на местный чат релокантов, в котором сообщается о блокировках у них банковских счетов. Всего там находятся 200 человек.

«КазТаг» уточняет, что среди участников чата есть и граждане Казахстана, но релоканты там в большинстве. Пользователи чата выдвигают версию блокировки в связи с незаконными операциями с криптовалютой.

В феврале в Казахстане местный депутат Ирина Смирнова предложила принять в республике закон «об иноагентах». Она считает, что «настало время «переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под медиаподдержку, правозащиту и повышение толерантности».