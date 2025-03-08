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20:01, 8 марта 2025Бывший СССР

Россиянам на севере Казахстана начали блокировать счета

КазТАГ: Россиянам в Северо-Казахстанской области блокируют банковские счета
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россиянам в Северо-Казахстанской области Казахстана блокируют банковские счета. Об этом пишет агенство «КазТаг».

Издание ссылается на местный чат релокантов, в котором сообщается о блокировках у них банковских счетов. Всего там находятся 200 человек.

«КазТаг» уточняет, что среди участников чата есть и граждане Казахстана, но релоканты там в большинстве. Пользователи чата выдвигают версию блокировки в связи с незаконными операциями с криптовалютой.

В феврале в Казахстане местный депутат Ирина Смирнова предложила принять в республике закон «об иноагентах». Она считает, что «настало время «переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под медиаподдержку, правозащиту и повышение толерантности».

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