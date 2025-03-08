Российские войска поразили обслуживающий ВПК объект энергетики Украины

ВС РФ нанесли удар по объекту энергетики Украины и по цехам производства БПЛА

Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Также известно, что были поражены цеха производства беспилотников (БПЛА) и инфраструктура военных аэродромов противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу ВПК Украины, а также живой силе и техники ВСУ в 148 районах», — говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что беспилотники седьмой раз за три недели ударили по энергосистеме Одесской области.