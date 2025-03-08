Беспилотники седьмой раз за три недели ударили по энергосистеме Одесской области

Беспилотники ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

Беспилотники нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. Об этом сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram.

По ее данным, это уже седьмая атака по энергосистеме региона за три недели. «Энергетики круглые сутки работают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов», — говорится в сообщении.

Ранее об ударе по энергетической инфраструктуре Одессы также сообщил глава областной местной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате падения обломков загорелись промышленное здание и автозаправочная станция.

Кроме того, 7 марта сообщалось, что российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Воздушную тревогу услышали жители Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Позднее взрывы прогремели и под Киевом.