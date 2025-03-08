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21:41, 8 марта 2025Спорт

Трамп пошутил о шансах сборной США выиграть чемпионат мира по футболу

Дональд Трамп пошутил о шансах США выиграть чемпионат мира-2026 по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошутил о шансах сборной страны выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года. Его слова приводит beIN Sports.

Трамп спросил президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности для американцев выиграть турнир. «Соединенные Штаты могут победить при поддержке болельщиков. Их игроки играют в некоторых из лучших команд мира», — ответил глава ФИФА. «Он знает, что сказать», — пошутил Трамп.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

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