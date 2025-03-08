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00:21, 8 марта 2025Мир

Трамп высказался о конфликте между Рубио и Маском

Трамп опроверг сообщения о конфликте между Маском и госсекретарем США Рубио
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме опроверг сообщения о конфликте между госсекретарем Марко Рубио и главой Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илоном Маском. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, оба работают слаженно в рамках единой администрации. «Конфликта нет. Я был там (...) Илон прекрасно ладит с Марко, и оба делают фантастическую работу. Никакого конфликта нет», — заявил глава Белого дома.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Марко Рубио и министр транспорта Шон Даффи поссорились с Илоном Маском. По данным издания, это произошло на заседании кабинета министров, где Рубио и Даффи обвинили американского бизнесмена во лжи. В ходе заседания правительства Маск выступил с критикой чиновников.

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