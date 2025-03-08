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10:56, 8 марта 2025Экономика

В Аргентине произошло мощное наводнение

Infobae: Более 1,3 тысячи человек эвакуировали из Буэнос-Айреса из-за наводнения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В результате мощного наводнения более 1,3 тысячи человек экстренно эвакуировались из города Баия-Бланка, расположенного в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. О последствиях разрушительного стихийного бедствия сообщает местный портал Infobae.

Наводнение, как уточняется, случилось из-за затяжных проливных дождей, обрушившихся на провинцию. Ухудшение погодных условий началось вечером в пятницу, 7 марта. В результате большая часть города оказалась затопленной. В ближайшие несколько часов ожидается новый грозовой фронт, который может усугубить и без того кризисную ситуацию в регионе.

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Из-за непогоды городские власти приняли решение закрыть местный аэропорт. Некоторые подъездные пути к Баия-Бланке оказались сильно повреждены, в результате чего автомобильное движение в регионе остается напряженным. На фоне трагедии в городе были отменены все запланированные концерты и другие публичные мероприятия. Представители местного Министерства обороны направили в Баия-Бланку сотрудников гражданской обороны и спасателей, а также моторные лодки для помощи пострадавшим.

Ранее еще одна страна столкнулась с серьезными проблемами из-за неблагоприятных погодных условий. Мощный циклон «Альфред» лишил электричества почти сотню тысяч домов в Австралии. Из-за обрыва линий электропередач без света остались почти 100 тысяч местных домохозяйств и предприятий. На пике порывы ветра в эпицентре циклона достигали 39 метров в секунду, по ураганной силе «Альфреду» присвоили вторую категорию. Согласно прогнозу синоптиков, 8 марта циклон пройдет над заливом Моретон и в течение дня пересечет побережье материка между городами Нуса и Бинли. На этом фоне местных жителей предупредили о возможных рисках.

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