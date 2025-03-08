В российском регионе начался пожар после падения беспилотника

Врио губернатора Слюсарь: В Ростовской области начался пожар после падения БПЛА

Беспилотная опасность объявлена по Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме», — говорится в сообщении.

Слюсарь отметил, что пожарные оперативно локализовали возгорание. Никто не пострадал. Власти приняли решение отселить семью, жившую в загоревшемся доме, а также жителей нескольких соседних домов. Утром муниципальная комиссия оценит ущерб, причиненный людям в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 7 марта Украина выпустила по России в общей сложности 39 беспилотников. БПЛА удалось сбить над пятью регионами, а также Черным и Азовским морями. Нападению, по данным ведомства, подверглись Орловская, Курская, Белгородская и Ростовская области.