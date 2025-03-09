Активиста с флагом Палестины сняли с Биг-Бена спустя 16 часов

Забравшегося на Биг-Бен с флагом Палестины активиста сняли спустя 16 часов

Пропалестинского активиста, забравшегося на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне более известную под названием размещенных на ней часов Биг-Бен, сняли со здания спустя 16 часов. Об этом написала британская газета The Independent.

В публикации подчеркивается, что активиста благополучно спустили вниз после более чем 16 часов пребывания на башне. Мужчину сняли примерно в полночь по местному времени (около 3:00 по Москве), после того как спасатели и переговорщики в третий раз попробовали уговорить его сойти.

Ранее сообщалось, что активист с флагом Палестины забрался на Биг-Бен. Сотрудники местных экстренных служб пытались убедить мужчину спуститься, однако тот не поддался на уговоры.