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06:00, 9 марта 2025Мир

Активиста с флагом Палестины сняли с Биг-Бена спустя 16 часов

Забравшегося на Биг-Бен с флагом Палестины активиста сняли спустя 16 часов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Пропалестинского активиста, забравшегося на башню Елизаветы Вестминстерского дворца в Лондоне более известную под названием размещенных на ней часов Биг-Бен, сняли со здания спустя 16 часов. Об этом написала британская газета The Independent.

В публикации подчеркивается, что активиста благополучно спустили вниз после более чем 16 часов пребывания на башне. Мужчину сняли примерно в полночь по местному времени (около 3:00 по Москве), после того как спасатели и переговорщики в третий раз попробовали уговорить его сойти.

Ранее сообщалось, что активист с флагом Палестины забрался на Биг-Бен. Сотрудники местных экстренных служб пытались убедить мужчину спуститься, однако тот не поддался на уговоры.

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