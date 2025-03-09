Называвшему русскоязычных соседей ватниками латвийскому депутату предъявили обвинения

Прокуратура Латвии предъявила экс-депутату обвинения в разжигании ненависти

Прокуратура Латвии предъявила обвинения экс-депутату Сейма Рейнису Знотиньшу обвинения в разжигании национальной ненависти. Об этом сообщает агентство Delfi.

В июле 2023 года политик, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с русскоязычными соседями. Он называл их ватниками и грозил высылкой из страны.

Уголовное дело было передано в суд, заседание назначено на 5 июня. Прокуратура обвиняет экс-депутата в совершении действий, направленных на разжигание национальной ненависти, а также в публикации вводящей в заблуждение записи в соцсетях. Также Знотиньшу предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений в связи с конфликтом с соседями, дело рассматривается в Рижском городском суде. Уточняется, что фигурант не мене трех раз ударил пострадавшего.

В августе 2023 года сообщалось, что Знотиньшу грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, потому что он провоцировал своего русскоязычного соседа. Он угрожал ему высылкой из страны и всячески обзывал, а затем попытался выставить агрессором.

Политик написал в своих социальных сетях, что русскоязычный сосед чуть его не задушил из-за просьбы говорить с ним на латышском языке. На место случившегося прибыли полицейские, однако они не встали на сторону Знотиньша, он попал под административное дело с наказанием в виде предупреждения или штрафа в размере до 500 евро.

