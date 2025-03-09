Россиянам рассказали о длинных выходных в мае и июне

Нилов: россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

Россиян ждут продолжительные выходные в мае и июне за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он пояснил, что из-за 23 февраля, которое выпало на воскресенье, будет дополнительный выходной 8 мая. Таким образом россияне будут отдыхать с 8 по 11 мая. Из-за 8 марта, которое было в субботу, образовался дополнительный выходной 13 июня. «Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — добавил Нилов.

Депутат назвал решение о переносе выходных правом правительства. Так оптимизируют и создают более комфортные условия для работы и отдыха россиян.

Ранее в марте депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести в России дополнительные выходные дни — в честь Пасхи и дня Святой Троицы. По его мнению, инициатива способствует поддержанию исторических и духовных традиций, а также подчеркнет значение православия.