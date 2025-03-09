Стали известны подробности собеседования при приеме на работу в Белый дом

Bloomberg опубликовал вопросы Белого дома для соискателей при приеме на работу

Соискатели при собеседовании на работу в Белом доме должны ответить на несколько вопросов. В частности, их спрашивают о том, кто победил на выборах в США в 2020 году и какой из указов американского президента Дональда Трампа их любимый, сообщает Bloomberg.

Как указывает агентство, при помощи таких вопросов в Белом доме хотят убедиться в лояльности кандидата к политике Трампа.

«Нескольким кандидатам задавали следующие вопросы: готовы ли они стать представителем массовых депортаций? С какой политикой Трампа они не согласны? Кто победил на выборах в 2020 году? Какой из указов Трампа им нравится больше всего?», — пишет агентство.

При этом несколько человек, которые проходили собеседования на руководящие должности в федеральных агентствах, отметили в беседе с Bloomberg, что подобные вопросы показались им странными — они касаются тем, которые далеки от их обязанностей в случае, если они приступят к работе.

Ранее Трамп сообщил, что намерен сократить число работников Госдепа. Также сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет может уволить всех несогласных с политикой президента США генералов.