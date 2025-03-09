The Telegraph: Мировые звезды шоу-бизнеса начали носить крошечные усы

Мировые звезды шоу-бизнеса начали вдруг носить крошечные усы. С руки голливудского актера Тимоти Шаламе нелепая деталь мужской внешности, которая долгое время вызывала недоумение у стилистов и профессионалов бьюти-индустрии, вернулась в моду в 2025 году. Теперь — особенно в сочетании со стрижкой маллет из 1970-х годов — она считается не просто стильным «аксессуаром», но символом бунтарства и уверенности в себе. Почему знаменитости помешались на усах-ниточках и как их носить, не вызывая насмешек, — в материале «Ленты.ру».

Как Тимоти Шаламе вернул себе звание иконы стиля с помощью усов?

«Могу ли я просто сказать, что у вас самые великолепные ресницы... Над верхней губой», — иронично похвалила актера Тимоти Шаламе ведущая церемонии вручения премии «Золотой глобус», стендап-комик Никки Глейзер.

Еще несколько лет назад Шаламе считался одним из главных секс-символов и икон стиля Голливуда, однако в последнее время его предпочтения в одежде изменились — и перестали будоражить публику. Но 29-летний актер, которого в сети прозвали «скуфом», все же смог вновь вернуть себе славу в индустрии моды.

Шаламе сделал это с помощью неожиданной детали во внешности — жидких усов, которые продемонстрировал на премии в начале года.

Актер Тимоти Шаламе Фото: Daniel Cole / Reuters

Уже на следующий день мировые СМИ включили так называемые усы-карандаши в списки самых актуальных трендов — а Тимоти вновь стал законодателем моды. После этого немецкий косметический бренд Muehle опубликовал отчет о самых стильных формах усов на 2025 год — речь шла о «карандашах» (усах-ниточках), «шевронах» (горизонтальных, шириной с губы) и «рулях» (похожих на руль велосипеда).

Платформа Pinterest отмечает, что мужчины ищут новые пути для самовыражения. Одним из главных трендов 2025 года сервис назвал fisherman core («стиль рыбака») с сапогами по колено и небрежной растительностью на лице

Пример с Шаламе начали брать и другие знаменитые мужчины. Остин Батлер, Шон Мендес, Чарльз Мелтон, Гарри Стайлс и A$AP Rocky обзавелись усами-рулями, а Джейкоб Элорди и Пол Мескал выбрали шевроны. «Как и у Шаламе, их усы несколько неряшливы, небрежны и не достигают своего полного потенциала икон 1970-х, таких как Том Селлек и Берт Рейнольдс», — комментирует тренд The Telegraph.

Откуда взялся тренд?

Raandom пишет, что популярность тонких усов, которые также прозвали «грязными» (dirtbag moustache), — заслуга американского актера и режиссера Джеймса Франко. Знаменитость впервые представил их публике, сыграв в фильме «Отвязные каникулы» в 2012 году. Выдавая себя за известного наркоторговца, его персонаж выбирает растительность на лице, которая в сочетании с татуировками и косичками эффектно «отражает его неконтролируемую природу».

На западе тенденцию, которая возродилась 13 лет спустя, связывают с неугасающей модой на «нелепую» прическу маллет с укороченными прядями над ушами и у лица и длинными волосами на затылке. «Она символизировала мятежный молодой дух, который идет против течения, чтобы оставить след своей индивидуальности. То же самое происходит сейчас и с усами», — считают журналисты.

Ярким примером сочетания «грязных» усов и маллета они называют американского комика Тео Вона. «Это придает ему резкий, но харизматичный вид, который запоминается зрителю, хотя и не сразу бросается в глаза. Подобные нетрадиционные прически создают впечатление уверенности в себе, противоречия социальным нормам и общего безразличия. Идеально для сценического образа!» — делает вывод издание.

Актер Джеймс Франко Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Ведущий мастер в престижном лондонском барбершопе Well Groomed в Лондоне Джейс Олридж заметил, что все больше мужчин, которые приходят за упомянутой стрижкой, просят преобразить заодно и их усы.

Сейчас у молодых людей определенно наблюдается интерес к лохматым, мягким образам в стиле 1970-х и 1980-х годов — и они часто включают в себя и усы. Похоже, по большей части они вдохновлены звездами спорта той эпохи. На самом деле я вижу, что и сегодня многие бегуны носят такие усы Джеймс Олридж барбер

По словам Олриджа, во время бума блогов о мужском стиле в начале 2010-х были особенно популярны более резкие стрижки, к которым «прилагались» усы с закрученными вверх уголками. Нынешняя же тенденция — более расслабленная, небрежная, и требует меньше усилий для поддержания образа. Все это делает ее такой привлекательной для экспериментов.

Как менялась мода на усы?

Символом мятежного духа и уверенности в себе тонкие усы стали еще в начале прошлого века. «В 1920 году молодая Агата Кристи опубликовала свой первый детективный роман "Загадочное происшествие в Стайлзе", представив героя Эркюля Пуаро и его знаменитые усы. А растительность на лице голливудских актеров Кларка Гейбла, Эррола Флинна и Рональда Колмана сводила с ума всех женщин», — пишет «Би-би-си».

Но во времена экономического кризиса все изменилось. В 1932 году Уоррен Грэм опубликовал книгу под названием «Как получить работу во время депрессии». По его мнению, легкомысленная растительность на лице была неуместной для событий тех лет. «Сбрейте эти усы, если вы ищете работу, — советовал он. — Усы… [могут] помочь получить работу "жиголо" или шейха, но сейчас для них практически нет вакансий».

Когда в 1936 году актер Чарльз Лоутон попал в заголовки газет из-за того, что отращивает бороду и усы, читателей заверили, что это делается исключительно для предстоящей роли Рембрандта

А в Испании усы перекочевали в мир сюрреализма. Растительность на лице художника Сальвадора Дали стали легендой — в начале XXI века их признали самыми узнаваемыми усами в истории. Когда в 1954 году живописца спросили, подкручивает ли он уголки своих усов ради шутки, Дали ответил, что на самом деле это — «самая серьезная часть» его личности.

Актер Кларк Гейбл Фото: Herbert Dorfman / Corbis via Getty Images

После Второй мировой войны «усы-рули» стали символом героев, храбрых летчиков-истребителей. В 1947 году актер и бывший пилот Королевских ВВС Джимми Эдвардс устроил вечеринку в своей гримерке в лондонском театре — это было первое заседание клуба The Handlebar Club, который процветает и по сей день. Мужчины, желающие стать его членами, должны иметь «волосатый придаток над верхней губой с броскими кончиками» (при этом в клубе запрещается носить бороду).

Новая волна популярности усов накрыла мир в 1980-х — как пишет «Би-би-си», усы Тома Селлека в фильме «Частный детектив Магнум» покорили сердца домохозяек от Мауи до Манчестера. Впоследствии сексуальный атрибут внешности Селлека пытались скопировать и другие актеры — усы отращивали даже комики Эдди Мерфи и Дик Ван Дайк. Но никто из них так и не смог повторить успеха Селлека. Более того, последний укрепил свои позиции благодаря роли «усов, которые поцеловали Монику Геллер» в сериале «Друзья».

Какую форму усов выбрать?

В 2003 году усы обрели еще и социальный подтекст. Одним ноябрьским вечером за выпивкой в баре трое австралийских друзей придумали Movember — флешмоб, участники которого отращивают усы, чтобы повысить осведомленность о проблемах мужского здоровья. А когда движение стало глобальным, последователи обратились за вдохновением к золотому веку Голливуда: в 2012 году компания Philips запустила рекламную кампанию с обучающим видео на тему «Как отрастить усы Кларка Гейбла».

В каждый следующий Movember усы получали очередной всплеск популярности, и многие мужчины, страдающие проблемами с волосяным покровом, начинали отращивать их за несколько месяцев

Движение Movember Фото: Xinhua / ZUMA Press / Globallookpress.com

Этот атрибут внешности подходит не всем — поэтому арт-директор Kukoyaka Barber Shop Андрей Бородин порекомендовал подбирать усы так же аккуратно, как и стрижку, — по форме лица. «Худощавым и острым лицам часто идут тонкие и графичные формы, а более крупным — более массивные. Если вы хотите выглядеть жестко и маскулинно, оставляйте уголки усов чуть спущенными вниз, как у рестлера Дона Фрая, например», — объяснил он.

При этом креативный директор мужской парикмахерской 5/8 Александр Корнеев призывает забыть о вычурных «хендлбарах» (с подкрученными вверх кончиками) и «подковах» (обрамляющих уголки рта и заканчивающиеся на линии челюсти), поскольку сейчас в центре внимания естественность и легкость.

«Усы-карандаши привносят в образ немного ретро, но выглядят при этом свежо и современно. “Кисть художника” — выбор для тех, кто хочет выглядеть, будто совсем не старался (хотя мы-то знаем, что очень сильно). Для экспериментов подойдут английские усы или пирамидальные формы. Они дают пространство для игры с пропорциями и помогают подчеркнуть индивидуальность», — подводит итог эксперт.