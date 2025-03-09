В Раде осудили предследовавших Вэнса активистов

Депутат Рады Гончаренко призвал активистов не ссориться с администрацией Трампа

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) осудил проукраинских активистов, преследовавших вице-президента США Джей Ди Вэнса с маленькой дочерью. Гончаренко высказался в своем Telegram-канале.

Он задался вопросом, чего добиваются активисты, пытаясь атаковать Вэнса с трехлетней дочкой. «Он изменит свою позицию и начнет посылать нам все оружие, которое есть в США? Просто скажите. Мне интересно. Как это работает?» — пишет депутат.

Гончаренко призвал активистов не делать глупости и поделился мнением, что без США «ничего не возможно». «Нам нужно не ссориться с администрацией Трампа, а пытаться наладить сотрудничество», — сказал он. По словам депутата, у Украины сейчас три варианта: мир, проигрыш и капитуляция, и украинские власти, полагает он, ведут страну к двум последним.

Недавно Вэнс пожаловался, что во время прогулки с трехлетней Мирабель встретил группу протестующих, выкрикивавших проукраинские лозунги и напугавших девочку.

Ранее Гончаренко заявил, что остановка американской помощи Украине приведет к острой нехватке снарядов для систем противовоздушной обороны и ракетных систем залпового огня HIMARS.