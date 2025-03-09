В России заявили о страхе Украины перед отключением сети тактических радиостанций

Милитарист: Киев боится отключения сети тактических радиостанций Falcon III

В Киеве напуганы возможным отключением сети тактических радиостанций Falcon III, которые производит компания L3Harris. На Украине допускают такой сценарий после приостановки помощи США, пишет Telegram-канал «Оборонка».

«Менее известная, чем телекоммуникационные терминалы Starlink (...), эта сеть имеет решающее значение, поскольку используется всеми радиостанциями наземных вооруженных сил Киева», — указывается в сообщении.

Вашингтон может деактивировать всю сеть в течение недели без предупреждения, полагают в Киеве. При таком развитии событий украинские военные не смогут обеспечить безопасную связь между подразделениями.

Ранее в США заявили, что продолжают делиться с Украиной разведданными, но делают это в ограниченном режиме.