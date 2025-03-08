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02:13, 8 марта 2025Мир

В США сообщили об ограниченной передаче Украине разведданных

CNN: США делятся разведданными с Украиной в ограниченном режиме
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Соединенные Штаты продолжают делиться с Украиной разведданными, однако делают это в ограниченном режиме. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух представителей Минобороны США.

Отмечается, что передаваемые сведения не позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать территорию России или идти в наступление, однако дают возможность держать оборону. Также собеседники телеканала уточнили, что система Starlink «все еще активна».

Ранее журнал Politico сообщал, что Великобритания попытается восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Украине, созданный со стороны США. Об аналогичной мере сообщил также глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, указав, что Париж имеет необходимые для этого ресурсы.

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