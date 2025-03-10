Стала известна дата выхода новой игры Кодзимы

Видеоигра Death Stranding 2 студии Хидео Кодзимы выйдет 26 июня

Студия Kojima Productions и компания Sony Interactive Entertainment анонсировали продолжение игры Death Stranding. Трейлер тайтла опубликован на YouTube-канале студии Хидео Кодзимы.

Об игре, которая получит название Death Stranding 2: On the Beach, впервые стало известно в 2022 году. Она выйдет на консолях PlayStation 5 26 июня. Предзаказы на игру стартуют 17 марта. Death Stranding 2 оценили в 69,99 доллара, или около 6,2 тысячи рублей. Также Kojima Productions выпустила специальные версии Digital Deluxe Edition и Collector's Edition за 79,99 и 229,99 доллара соответственно.

Эксклюзив PlayStation 5 получил 10-минутный трейлер, в котором показали главного героя первой части игры Сэма Портера Бриджеса в исполнении актера Нормана Ридуса. Также в ролике представили Нила (Лука Маринелли), Фрэджайл (Леа Сейду), Хиггса (Трой Бейкер), Хартмана (Николас Виндинг Рефн), Туморроу (Эль Фаннинг) и других персонажей. Всего в игре будет 14 ключевых героев.

Сюжет продолжения развернется спустя 11 месяцев после событий оригинальной игры. В сиквеле протагонист Сэм Портер Бриджес должен будет посетить несколько разных континентов и спасти человечество от исчезновения.

Оригинальная Death Stranding вышла в 2019 году.

В начале марта аналитик Wedbush Securities Майкл Пахтер предсказал рекордную стоимость игры GTA VI — 100 долларов, или около 9 тысяч рублей. По его мнению, несмотря на высокую цену, игра все равно будет хорошо продаваться.