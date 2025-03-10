На Западе назвали опасным вступление Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия до сих пор считает опасным вступление Украины в ЕС

Венгрия до сих пор считает опасным вступление Украины в Европейский союз (ЕС), однако власти страны будут проводить политику по этому вопросу согласно результатам опроса. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает Reuters.

«Намерение ускорить вступление Украины в ЕС чрезвычайно опасно и для всего ЕС, и для Венгрии. Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы венгерский народ мог высказать свое мнение по этому вопросу», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто подчеркнул, что соответствующий опрос граждан особенно необходим, так как новый раунд переговоров по евроинтеграции Украины может затронуть чувствительные для Будапешта вопросы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать угрозу общественной безопасности, в том числе из-за дешевизны украинских товаров, которая нанесет удар многим производствам. В частности, он указал, что допуск украинской сельскохозяйственной продукции угрожает фермерам многих стран сообщества.