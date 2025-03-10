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09:44, 10 марта 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о переброске бригад ВСУ из Курской области в ДНР

Пушилин: ВСУ перебросили минимум две бригады из Курской области в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили минимум две бригады из оккупированных территорий Курской области на подконтрольные территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Точно известно по крайней мере о двух бригадах», — подчеркнул политик.

Пушилин рассказал о переброске подразделений ВСУ из плацдарма в Курской области на покровское (красноармейское) направление в ДНР. По его словам, также минимум одна бригада была направлена в район населенного пункта Великая Новоселка на юге республики.

Ранее медик ВСУ Алина Михайлова назвала причину для Украины не радоваться операции в Курской области. Она указала на нехватку личного состава в подразделениях ВСУ в Донбассе из-за переброски частей в Курскую область.

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