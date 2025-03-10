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14:08, 10 марта 2025Экономика

Путин поручил поддержать бизнес участников СВО

Путин поручил увеличить финансирование социальных контрактов для участников СВО
Вячеслав Агапов

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Правительству необходимо увеличить финансирование социальных контрактов для участников специальной военной операции (СВО). Такое поручение дал президент России Владимир Путин для поддержки бизнеса граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

По итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава государства распорядился предусмотреть повышение финансирования социального контракта и установить новое направление поддержки бизнеса участников специальной военной операции на Украине.

Соцконтракт — механизм поддержки от государства в поиске работы, запуске своего дела и преодолении кризисной ситуации в жизни. Граждане могут принять участие в программе, если среднедушевой доход в семье оказался ниже прожиточного минимума на человека.

Ранее в Госдуме предложили разрешить участникам специальной военной операции (СВО) распоряжаться маткапиталом без ограничений. Законопроект разработан для создания условий, обеспечивающих повышение гарантий достойной жизни семьям с детьми участников СВО. Как заявил один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, эта мера направлена как на стимулирование рождаемости, так и на поддержку семьи в целом.

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