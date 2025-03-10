Путин поручил поддержать бизнес участников СВО

Правительству необходимо увеличить финансирование социальных контрактов для участников специальной военной операции (СВО). Такое поручение дал президент России Владимир Путин для поддержки бизнеса граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
По итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава государства распорядился предусмотреть повышение финансирования социального контракта и установить новое направление поддержки бизнеса участников специальной военной операции на Украине.
Соцконтракт — механизм поддержки от государства в поиске работы, запуске своего дела и преодолении кризисной ситуации в жизни. Граждане могут принять участие в программе, если среднедушевой доход в семье оказался ниже прожиточного минимума на человека.
Ранее в Госдуме предложили разрешить участникам специальной военной операции (СВО) распоряжаться маткапиталом без ограничений. Законопроект разработан для создания условий, обеспечивающих повышение гарантий достойной жизни семьям с детьми участников СВО. Как заявил один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, эта мера направлена как на стимулирование рождаемости, так и на поддержку семьи в целом.