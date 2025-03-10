Сарик Андреасян отказался снимать избившего жену Марата Башарова

Режиссер Сарик Андреасян отказался снимать в своих фильмах Марата Башарова

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что не снимает в своих фильмах актера Марата Башарова из-за скандала с избиением жен. Об этом он рассказал в интервью журналистке Елене Ханге.

«Я не хочу, чтобы мой зритель, видя его на экране, думал о том, что он бьет жен», — объяснил Андреасян. По мнению режиссера, это помешает людям погрузиться в его картину. Сарик добавил, что существуют недопустимые вещи, которые нельзя поддерживать.

В 2017 году Башаров сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой, но развелся после двух лет брака. Известно, что он сломал ей нос. В насилии актера также обвиняла бывшая жена Екатерина Архарова, с которой он развелся в 2015-м после 10 месяцев брака. В 2024-м артист рассказал о бойкоте в кино из-за избиения жен. По словам знаменитости, его лишили возможности сниматься и выходить на сцену. Свои действия Марат объяснял взрывным характером.