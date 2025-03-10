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21:10, 10 марта 2025Мир

Условие возобновления помощи США Украине раскрыли

Рубио: Возобновление помощи США Украине зависит от переговоров в Джидде
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Возобновление военной помощи Соединенных Штатов Украине будет зависеть от результатов переговоров в Джидде. Такое условие раскрыл госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит издание The Daily Telegraph.

«Думаю, вопрос о помощи мы, как я надеюсь, в целом сможем решить. Очевидно, что ключевой составляющей этого будет то, что произойдет завтра», — сказал Рубио.

Ранее стало известно, что США на переговорах в Саудовской Аравии намерены выяснить, согласна ли Украина пойти на материальные уступки России ради завершения конфликта. По словам одного из американских чиновников, Вашингтон хочет понять, заинтересован ли Киев в «реалистичном мире».

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