Условие возобновления помощи США Украине раскрыли

Рубио: Возобновление помощи США Украине зависит от переговоров в Джидде

Возобновление военной помощи Соединенных Штатов Украине будет зависеть от результатов переговоров в Джидде. Такое условие раскрыл госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит издание The Daily Telegraph.

«Думаю, вопрос о помощи мы, как я надеюсь, в целом сможем решить. Очевидно, что ключевой составляющей этого будет то, что произойдет завтра», — сказал Рубио.

Ранее стало известно, что США на переговорах в Саудовской Аравии намерены выяснить, согласна ли Украина пойти на материальные уступки России ради завершения конфликта. По словам одного из американских чиновников, Вашингтон хочет понять, заинтересован ли Киев в «реалистичном мире».