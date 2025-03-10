Гагин: ВС России почти подошли к границе Днепропетровской области

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации практически вышли на границу Днепропетровской области на южнодонецком направлении. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин ТАСС.

«Противник решил поддержать именно южнодонецкое направление, потому что мы там очень глубоко ушли, очень высокими темпами, и мы практически вплотную подошли к административной границе Днепропетровской области», — рассказал Гагин.

Он добавил, что маневры Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволили ВС России наступать в Курской области.

Ранее Гагин заявил, что до замыкания солдат ВСУ в котел на суджанском направлении осталось не более десяти километров. Он добавил, что ВСУ также лишись возможности для поставок тылового обеспечения по одной из наиболее крупных транспортных артерий в области.