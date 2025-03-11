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20:45, 11 марта 2025Ценности

59-летняя Ирина Безрукова снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова снялась топлес. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя знаменитость позировала напротив залитого солнечными лучами окна, отказавшись от одежды и демонстрируя оголенные плечи и область декольте. При этом звезда распустила короткие волосы и нанесла мейкап с акцентом на глаза. «Весна», — подписала артистка.

В июне 2024 года 59-летняя Ирина Безрукова раскрыла секреты молодости. По словам знаменитости, для сохранения красоты важно высыпаться и смывать макияж на ночь. Помимо этого, она посоветовала регулярно пить воду без газа в теплом виде.

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