Арестованного из-за взятки экс-главу «Фонбета» не отпустили на СВО

СК не отпустил арестованного из-за взятки экс-главу «Фонбета» Анохина на СВО

Следственный комитет (СК) отказал арестованному экс-главе букмекерской контоны «Фонбет» Сергею Анохину, арестованному по подозрению в даче взятки, в просьбе об отправке его на специальную военную операцию (СВО). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Анохин хотел заключить контакт с Минобороны. Однако следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе. Возможно, Анохин попробует вновь добиться отправки на СВО уже после завершения предварительного расследования», — указал собеседник агентства. Решение следствия показывает, что оно не готово изменить условия содержания бывшего руководителя «Фонбета» до завершения расследования.

О задержании Анохина стало известно 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до 3,5 миллиардов рублей.