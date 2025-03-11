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09:33, 11 марта 2025Забота о себе

Девушка приняла опасное заболевание за мигрень и временно потеряла способность ходить

22-летняя девушка приняла инсульт за головную боль и потеряла способность ходить
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Фиби О'Шонесси приняла инсульт за сильную головную боль и временно потеряла способность ходить, говорить и самостоятельно есть. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mirror.

О'Шонесси было 22 года, когда она внезапно почувствовала сильную мигрень. Болезненные ощущения в голове быстро усиливались, поэтому она приняла безрецептурный обезболивающий препарат, но таблетка не помогла.

Девушка три дня терпела мучительную боль, прежде чем обратилась к врачу. «На четвертый день из-за головной боли я уже я не могла проглотить лекарства и попросила маму отвезти меня в больницу. Там врачи сделали мне КТ и опросили. Я плохо помню, что было еще, так сильно болела голова», — рассказала она. По результатам обследования врачи диагностировали О'Шонесси тромбоз мозговых синусов — редкую форму нарушения мозгового кровообращения. Из-за этого опасного заболевания тромб закупоривает артерии головного мозга.

В больнице у британки развились осложнения инсульта, из-за которых она временно потеряла способность ходить и говорить. Также у нее оказалась парализована правая часть лица, из-за чего ей пришлось питаться через специальный зонд. Однако благодаря грамотному и своевременному лечению девушка вновь смогла говорить и самостоятельно передвигаться.

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Одной из возможных причин развития инсульта у О'Шонесси в столь молодом возрасте врачи назвали прием оральных контрацептивов и препаратов для лечения язвенного колита, диагностированного ей в 2019 году.

Ранее 30-летний житель Сингапура за полчаса съел бургер весом в 3,2 килограмма и попал в больницу с подозрением на перфорацию желудка. По словам мужчины, он чуть не умер из-за того, что участвовал в соревновании по поеданию еды на скорость.

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