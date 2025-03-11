Мать Тимати рассказала о панических атаках

Мать рэпера Тимати Симона сообщила о перенесенных панических атаках из-за детей

Мать рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, Симона заявила, что перенесла несколько панических атак. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юнусова рассказала, что приступы случались у нее в истощенном эмоциональном и психологическом состоянии, когда она общалась с детьми.

«Общаясь с ребенком, ты все время слушаешь его, не можешь отвлечься или рассказать о своих проблемах. Тебя просто не поймут, хотя это и не нужно маленькому человеку. Иногда нужно отстраниться на время и позаботиться о себе», — поделилась женщина с подписчиками.

Ранее стало известно, что мать Тимати Симона раскрыла фобию дочери рэпера.