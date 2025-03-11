Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:56, 11 марта 2025Культура

Мать Тимати рассказала о панических атаках

Мать рэпера Тимати Симона сообщила о перенесенных панических атаках из-за детей
Андрей Шеньшаков

Мать рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, Симона заявила, что перенесла несколько панических атак. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юнусова рассказала, что приступы случались у нее в истощенном эмоциональном и психологическом состоянии, когда она общалась с детьми.

«Общаясь с ребенком, ты все время слушаешь его, не можешь отвлечься или рассказать о своих проблемах. Тебя просто не поймут, хотя это и не нужно маленькому человеку. Иногда нужно отстраниться на время и позаботиться о себе», — поделилась женщина с подписчиками.

Ранее стало известно, что мать Тимати Симона раскрыла фобию дочери рэпера.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному прекращению огня

    Белый дом анонсировал встречу Трампа с генсеком НАТО

    Названа угроза для переговоров США и Украины

    В США выразили надежду в принятии Россией предложения о прекращении огня на Украине

    В Евросоюзе призвали готовиться к войнам

    В США подтвердили снятие паузы в предоставлении помощи Украине

    США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных

    ООН прокомментировала атаку БПЛА на регионы России

    Обезумевший ястреб ранил 12 человек

    Живущая в доме престарелых телеведущая бросила из окна записку с просьбой о помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше