Мать Тимати раскрыла фобию дочери рэпера

Мать Тимати рассказала о паническом страхе дочери рэпера Алисы

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала о фобии дочери исполнителя Алисы. Публикация на эту тему появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам женщины, ее внучка панически боится насекомых. «Мне кажется, что она вполне могла бы работать волонтером в Африке, если бы не одно "но", у Алисы "инсектофобия"», — написала она.

Юнусова также отметила, что изначально «ужасно злилась» из-за поведения ребенка, но потом поняла, что речь идет о проблеме, на которую стоит обратить внимание, «чтобы помочь человеку с этим бороться».

Ранее мать Тимати раскрыла тайну о возрасте его возлюбленной, модели Валентины Ивановой.