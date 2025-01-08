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15:02, 8 января 2025Ценности

Мать Тимати раскрыла фобию дочери рэпера

Мать Тимати рассказала о паническом страхе дочери рэпера Алисы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Симона Юнусова

Симона Юнусова. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала о фобии дочери исполнителя Алисы. Публикация на эту тему появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам женщины, ее внучка панически боится насекомых. «Мне кажется, что она вполне могла бы работать волонтером в Африке, если бы не одно "но", у Алисы "инсектофобия"», — написала она.

Юнусова также отметила, что изначально «ужасно злилась» из-за поведения ребенка, но потом поняла, что речь идет о проблеме, на которую стоит обратить внимание, «чтобы помочь человеку с этим бороться».

Ранее мать Тимати раскрыла тайну о возрасте его возлюбленной, модели Валентины Ивановой.

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