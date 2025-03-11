Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 11 марта 2025Россия

«Мираторг» выплатит семьям погибших при атаке БПЛА по 1,5 миллиона рублей

«Мираторг» выплатит семьям погибших при атаке БПЛА в Подмосковье по ₽1,5 млн
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Компания «Мираторг» выплатит семьям сотрудников, погибших при атаке украинских беспилотников, по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время», — сказано в сообщении.

Семьям предоставят единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, а также оплатят все расходы, связанные с похоронами. Также материальную помощь в размере 300 тысяч рублей окажут сотруднику, получившему ранения.

В ночь на 11 марта Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, в Подмосковье сбили 91 из 337 дронов. Сообщалось, что одной из жертв атаки беспилотников стал сотрудник компании «Мираторг» из Домодедова. Им оказался 37-летний охранник, у мужчины остались жена и ребенок.

Впоследствии стало известно о втором погибшем. 50-летний мужчина скончался в подмосковном Видном. Он получил открытую травму головы при попадании беспилотника на парковку «Мираторга».

    Обсудить
    Последние новости

    Киев сообщил о цели атаки дронов ВСУ на Подмосковье

    Стало известно о впервые использованном ВСУ для атаки на Подмосковье БПЛА с гранатой

    Назван главный секрет диеты долгожителей

    Стали известны обедневшие после инаугурации Трампа богачи

    Курс доллара упал до минимума с конца февраля

    В Кремле заявили о наличии большого объема оружия на Украине

    Появились фото последствий атаки БПЛА в Домодедово

    Мировые запасы еды оказались под угрозой

    «Они были нацелены на жилые кварталы». Украина совершила крупнейшую атаку дронами на Россию. Как на это реагируют на Западе?

    Планировавший интервью с Путиным блогер оказался рядом с местом атаки украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше