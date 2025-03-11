«Мираторг» выплатит семьям погибших при атаке БПЛА по 1,5 миллиона рублей

«Мираторг» выплатит семьям погибших при атаке БПЛА в Подмосковье по ₽1,5 млн

Компания «Мираторг» выплатит семьям сотрудников, погибших при атаке украинских беспилотников, по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания выражает искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших и окажет всю необходимую помощь в самое ближайшее время», — сказано в сообщении.

Семьям предоставят единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, а также оплатят все расходы, связанные с похоронами. Также материальную помощь в размере 300 тысяч рублей окажут сотруднику, получившему ранения.

В ночь на 11 марта Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, в Подмосковье сбили 91 из 337 дронов. Сообщалось, что одной из жертв атаки беспилотников стал сотрудник компании «Мираторг» из Домодедова. Им оказался 37-летний охранник, у мужчины остались жена и ребенок.

Впоследствии стало известно о втором погибшем. 50-летний мужчина скончался в подмосковном Видном. Он получил открытую травму головы при попадании беспилотника на парковку «Мираторга».