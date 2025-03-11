Наблюдавший за смертной казнью журналист описал навсегда запомнившуюся ему деталь

Журналист AP Коллинз заявил, что запомнил разговор осужденного с адвокатом

Журналист международного информационного агентства Associated Press (AP) Джеффри Коллинз, наблюдавший по заданию редакции за тем, как приводят в исполнение высшую меру наказания для 11 человек в американском штате Южная Каролина, описал навсегда запомнившуюся ему деталь. Подробности он раскрыл в своем эссе, которое публикует газета The Guardian.

В материале сообщается, что журналист писал подобные материалы в течение 21 года. Свое эссе он посвятил делу Брэда Сигмона, которого приговорили к такому наказанию за то, что он забил бейсбольными битами родителей бывшей возлюбленной в 2001 году.

Коллинз рассказал, что в день исполнения наказания на Сигмона надели черный капюшон. Затем члены расстрельной команды встали напротив него. По словам репортера, они выстрелили без предупреждения. «Я никогда не забуду звук выстрела из винтовки и то, как цель (осужденный — прим. «Ленты.ру») пропала из вида. А еще я запомнил, как Сигмон шептал своему адвокату, что с ним все в порядке, прежде чем на него надели капюшон», — поделился он впечатлениями.

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