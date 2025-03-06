Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:01, 6 марта 2025Интернет и СМИ

85-летняя телеведущая пожаловалась на необратимые проблемы со здоровьем

Британская телеведущая Прю Лейт рассказала, что пользуется слуховым аппаратом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Прю Лейт

Прю Лейт. Фото: Keith Mayhew / Globallookpress.com

Британская телеведущая, ресторатор и шеф-повар Прю Лейт пожаловалась на необратимые проблемы со здоровьем. Ее слова передает газета Metro.

Во время выступления перед студентами Кембриджского университета 85-летняя телеведущая призналась, что пользуется слуховым аппаратом. «Извините, я немного глуховата, поэтому с трудом могу что-то расслышать. Это очень неловко, потому что на самом деле я совсем ничего не слышу. Муж злится на меня, потому что мне только что подарили слуховой аппарат, а я все время забываю его надеть», — рассказала она.

Ранее другая известная британская телеведущая, Джулия Брэдбери, победившая рак груди, раскрыла подробности борьбы с заболеванием. Она заявила, что изначально медики ставили ей неверный диагноз.

Прю Лейт прославилась в Великобритании как судья популярного кулинарного шоу The Great British Bake Off («Лучший пекарь Британии»). Она также является автором нескольких кулинарных книг.

    Обсудить
    Последние новости

    США потребовали от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией

    Европе предрекли острый кризис из-за Макрона

    Во Франции раскритиковали Макрона за нападки на Россию

    Зеленский назвал шаги к миру на Украине

    В США пожаловались на втягивание Вашингтона в ядерный конфликт

    Клуб РПЛ оштрафовали за кричалку фанатов о судьях

    Стоматолог дал советы по выбору правильной зубной пасты

    В популярном парке нашли загадочный скелет

    85-летняя телеведущая пожаловалась на необратимые проблемы со здоровьем

    В Кремле допустили изменение политики Европы в пользу диалога с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше