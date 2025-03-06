85-летняя телеведущая пожаловалась на необратимые проблемы со здоровьем

Британская телеведущая Прю Лейт рассказала, что пользуется слуховым аппаратом

Британская телеведущая, ресторатор и шеф-повар Прю Лейт пожаловалась на необратимые проблемы со здоровьем. Ее слова передает газета Metro.

Во время выступления перед студентами Кембриджского университета 85-летняя телеведущая призналась, что пользуется слуховым аппаратом. «Извините, я немного глуховата, поэтому с трудом могу что-то расслышать. Это очень неловко, потому что на самом деле я совсем ничего не слышу. Муж злится на меня, потому что мне только что подарили слуховой аппарат, а я все время забываю его надеть», — рассказала она.

Ранее другая известная британская телеведущая, Джулия Брэдбери, победившая рак груди, раскрыла подробности борьбы с заболеванием. Она заявила, что изначально медики ставили ей неверный диагноз.

Прю Лейт прославилась в Великобритании как судья популярного кулинарного шоу The Great British Bake Off («Лучший пекарь Британии»). Она также является автором нескольких кулинарных книг.