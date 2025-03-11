Названа доля довольных зарплатой россиян

ВЦИОМ: Зарплатой на основной работе доволен каждый второй молодой специалист

Каждый второй россиянин доволен зарплатой на своей основной работе. Долю граждан, которых устраивает объем получаемых средств, назвали эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участие в опросе приняли 1600 россиян из числа старшекурсников вузов и колледжей, молодых специалистов с высшим образованием до трех лет опыта работы и молодых специалистов со средним профессиональным образованием с аналогичным опытом.

Среди респондентов полностью довольны своей зарплатой девять процентов. Скорее довольны уровнем дохода 41 процент опрошенных. Два процента из выборки затруднились с ответом.

Как отмечают эксперты ВЦИОМ, в России сильно разнятся желаемый и реальный уровень доходов для молодых специалистов. Также наблюдается серьезный разрыв между тем, какую зарплату молодые специалисты считают «справедливой» (соответствующей своему уровню личной квалификации), и тем, какую студенты-старшекурсники считают «допустимой» (готовы начать работать). Так, почти половина (57 процентов) студентов колледжей и вузов готовы устроиться на работу при зарплате 40-80 тысяч рублей. Каждый пятый-шестой респондент намерен получать 100 тысяч и более.

Почти каждый второй (44 процента) работодатель в России собирается в 2025 году повысить заработные платы всем сотрудникам. Остальные участники опроса признались, что повысят оклады лишь некоторым категориям.