Названа доля довольных зарплатой россиян

Каждый второй россиянин доволен зарплатой на своей основной работе. Долю граждан, которых устраивает объем получаемых средств, назвали эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Участие в опросе приняли 1600 россиян из числа старшекурсников вузов и колледжей, молодых специалистов с высшим образованием до трех лет опыта работы и молодых специалистов со средним профессиональным образованием с аналогичным опытом.
Среди респондентов полностью довольны своей зарплатой девять процентов. Скорее довольны уровнем дохода 41 процент опрошенных. Два процента из выборки затруднились с ответом.
Как отмечают эксперты ВЦИОМ, в России сильно разнятся желаемый и реальный уровень доходов для молодых специалистов. Также наблюдается серьезный разрыв между тем, какую зарплату молодые специалисты считают «справедливой» (соответствующей своему уровню личной квалификации), и тем, какую студенты-старшекурсники считают «допустимой» (готовы начать работать). Так, почти половина (57 процентов) студентов колледжей и вузов готовы устроиться на работу при зарплате 40-80 тысяч рублей. Каждый пятый-шестой респондент намерен получать 100 тысяч и более.
Почти каждый второй (44 процента) работодатель в России собирается в 2025 году повысить заработные платы всем сотрудникам. Остальные участники опроса признались, что повысят оклады лишь некоторым категориям.