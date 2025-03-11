Открытие ресторана Булановой отменили на фоне слухов о банкротстве

Татьяна Буланова перенесла открытие своего ресторана на неопределенный срок

Ресторанный бизнес Татьяны Булановой и ее супруга оказался под угрозой. Об этом сообщили в программе Пятого канала «Светская хроника».

На фоне слухов о том, что муж певицы Валерий Руднев на грани банкротства, журналисты сообщили о переносе открытия нового заведения Булановой. Известно, что ресторан должен был быть запущен еще в октябре 2024 года.

«Пока ничего не буду говорить. Там еще такие сложные организационные вопросы, поэтому пока на эту тему даже не буду рассказывать ничего», — заявила артистка.

Сообщается, что Булановой из-за финансовых проблем семьи пришлось вернуться к гастрольной деятельности после 20-летнего перерыва.

Ранее стало известно, что звезда 90-х Татьяна Буланова назвала публикации о многомиллионных долгах ее мужа надуманной историей.