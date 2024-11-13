Татьяна Буланова признала многомиллионные долги мужа

Певица Татьяна Буланова назвала публикации о долгах ее мужа надуманной историей

Певица Татьяна Буланова отреагировала на информацию о больших долгах ее мужа Валерия Руднева. Ее слова передает Пятый канал.

Издание сообщает, что, согласно данным на официальном сайте судебных приставов, за бизнесменом значится долг в размере почти 11 миллионов рублей. Также известно, что одна из фирм Руднева сейчас проходит процедуру ликвидации. Буланова не отрицает наличия долгов, но называет публикации о них надуманной историей.

«Это абсолютно все надуманное. Можно сказать, из прошлого, из прошлой жизни его хвосты. Это, по сути, даже не долги, а поручительство какое-то», — сообщила она.

Судя по открытым данным, долги ее супруга датированы еще 2021 годом, то есть до их официального бракосочетания. При этом на свадьбу мужчина подарил артистке дорогой ресторан.

Ранее Буланова рассказала, что бывший супруг Владислав Радимов ревновал ее к работе.