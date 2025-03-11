Появились подробности группового изнасилования туристки в Индии

Израильская туристка, подвергшаяся групповому изнасилованию в Индии, кричала, когда ее тащили злоумышленники. Подробности случившегося появились у Daily Mail.

По информации таблоида, вторая пострадавшая, владелица гостевого дома, рассказала, что двое нападавших насиловали ее, а еще один — израильтянку. «Один из них душил меня и снял с меня одежду. По очереди они избивали и насиловали меня», — вспомнила она. Затем преступники скрылись на мотоцикле.

Нападение произошло 6 марта, когда путешественница пошла смотреть на звезды вместе с хозяйкой дома, в котором она жила. Женщин сопровождали другие постояльцы-мужчины. Во время прогулки к компании подъехали трое злоумышленников на мотоцикле. Они потребовали денег, а получив отказ, напали на отдыхающих. Сначала они сбросили в канал трех мужчин, а затем надругались над израильтянкой и местной жительницей и избили их.