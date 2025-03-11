Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:33, 11 марта 2025Силовые структуры

Россиянин расстроился из-за непроданного ему алкоголя и поджег магазин

Вологжанин бросил коктейль Молотова в магазине, где ему не продали спиртное
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stanislaw Mikulski / Shutterstock / Fotodom  

Сотрудники полиции задержали жителя Куркино Вологодской области, подозреваемого в поджоге магазина при помощи «коктейля Молотова». Об этом сообщает ГТРК «Вологда».

По данным портала, 45-летний злоумышленник пришел в один из местных магазинов за алкоголем в неурочное время, а когда ему отказали в его продаже, разозлился и решил поджечь здание. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в стену и попытался скрыться. Огонь смогли потушить работники торговой точки.

Сейчас поджигатель находится под стражей. В отношении него составлен протокол по статье 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» КоАП РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил сократить количество алкогольных магазинов в России.

    Обсудить
    Последние новости

    «Соревноваться довольно трудно». ВСУ назвали российский истребитель, с которым не справятся один на один украинские F-16

    Военный аналитик назвал цель Зеленского в направлении дронов на Москву

    Жену телеведущего арестовали за подготовку расправы над ним

    Агрессивный пассажир самолета лишился поездки на Бали и напал на сотрудницу аэропорта

    Стало известно о совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров

    На Украине признали заход ВС России в восточную часть Суджи

    Российский генерал раскрыл подробности о боях в окрестностях Суджи

    Россиянин попытался расправиться со знакомым из-за порчи имущества и получил срок

    Госдеп анонсировал «фантастические новости» после переговоров с Украиной

    Появились первые обзоры новых компьютеров Apple

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше