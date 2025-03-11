Российские военные нашли под Новолюбовкой в ЛНР тело замученного мирного жителя

Российские военные нашли под занятой ими Новолюбовкой в Луганской народной республике (ЛНР) тело мирного жителя, замученного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Военнослужащие группировки войск "Запад", действуя на сватовском направлении, в ходе зачистки освобожденного населенного пункта Новолюбовка обнаружили тело замученного украинскими боевиками местного мирного жителя. Мужчина был привязан к стене и, скорее всего, скончался от пыток», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах также отметили, что на тех позициях в плен был взят один украинский военный, воевавший в составе 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские войска продвинулись у Новолюбовки и Ивановки в регионе. Кроме того, по его словам, они взяли под огневой контроль позиции украинских военных у административной границы ЛНР.