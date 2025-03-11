Российские военные заняли позиции ВСУ в ЛНР

Марочко: Российские войска заняли позиции ВСУ севернее Новолюбовки в ЛНР

Российские войска заняли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) севернее Новолюбовки. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось выбить украинских боевиков с двух лесополос севернее Новолюбовки. Пользуясь замешательством в рядах ВФУ (Вооруженных формированиях Украины — прим. «Ленты.ру») после массированной атаки, при огневой поддержке нашей артиллерии российские войска осуществили рывок и заняли покинутые украинскими боевиками позиции», — рассказал он.

Отставной военнослужащий добавил, что впоследствии на данном участке была уничтожена группа из 12 бойцов ВСУ. По его словам, военные направлялись к позициям, не зная, что они уже заняты подразделениями Российской армии.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска продвинулись у Новолюбовки и Ивановки в регионе. Кроме того, по его словам, они взяли под огневой контроль позиции украинских военных у административной границы ЛНР.