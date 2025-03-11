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01:30, 11 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Русофобию назвали базой для государственности Литвы

Политолог Носович: В Литве высокий уровень ксенофобии по отношению к русским
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Литве исторически высок уровень ксенофобии, причем как по отношению к русским, так и к полякам, белорусам и евреям. О причинах русофобии в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог и главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

По его словам, это связано с тем, что литовская нация и культура возникли из обособления себя из других, значительно более сильных и влиятельных культур и народов, и потому представляющих угрозу для выживания литовской идентичности.

«Поэтому ксенофобия для литовского общества и государства — это база, и она будет в нем воспроизводиться, в том числе по отношению к русским», — заявил он.

Ранее Литва начала снос линий электропередачи на границе с Россией. По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, демонтаж имеет не только символическое, но и практическое значение.

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