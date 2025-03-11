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15:40, 11 марта 2025Экономика

Северному морскому пути спрогнозировали рекордный рост грузооборота

Минвостокразвития: Грузооборот Северного морского пути может достичь 40 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам 2025 года суммарный грузооборот Северного морского пути (СМП) может достичь рекордной отметки и составить 40 миллионов тонн. Такой прогноз дал первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что в 2024 году грузооборот СМП достиг рекордной отметки и приблизился к уровню в 38 миллионов тонн. Таким образом, если прогноз Гусейнова сбудется, к концу декабря показатель может увеличиться более чем на 2 миллиона тонн.

Реализацию подобного сценария он назвал одной из главных для Минвостокразвития. «В этом году задача — перевезти более 40 миллионов тонн грузов», — резюмировал он в ходе выступления в рамках круглого стола «Правовое и организационное регулирование вопросов развития СМП».

Гусейнов отметил, что за последние десять лет грузооборот этого торгового маршрута вырос вдвое. Для дальнейшего увеличения показателя необходимо создать «соответствующую» инфраструктуру. «Нужно ее создавать, опережая спрос», — заключил он.

Ранее специальный представитель госкорпорации «Росатом» по Арктике Владимир Панов прогнозировал, что по итогам 2024 года по СМП перевезут в общей сложности 37,6 миллиона тонн грузов. При этом изначально предполагалось, что грузооборот вырастет за 12 месяцев до 40 миллионов. В 2023-м по этому маршруту транспортировали в общей сложности 36,25 миллиона тонн.

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