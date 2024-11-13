Северному морскому пути спрогнозировали рекордный рост грузооборота

Спецпредставитель «Росатома» Панов: перевозки по СМП вырастут до 37,6 млн тонн

По итогам 2024 года грузооборот Северного морского пути (СМП) достигнет рекордного уровня в 37,6 миллиона тонн. Об этом заявил специальный представитель госкорпорации «Росатом» по Арктике Владимир Панов. Его слова приводит ТАСС.

Панов уточнил, что к настоящему времени по СМП уже успели перевезти в общей сложности 33,1 миллиона тонн грузов. Этот результат превысил показатель за тот же период прошлого года на 5,3 процента. Объем транзитных перевозок в январе оказался рекордным и составил 3,08 миллиона тонн (плюс 43 процента).

По итогам 2023 года по этому маршруту транспортировали суммарно 36,25 миллиона тонн. Если прогноз Панова сбудется, грузооборот СМП в 2024-м превысит прошлогодний максимум на 1,35 миллиона.

В то же время новый прогноз Панова по грузообороту Северного морского пути оказался заметно ниже предыдущего. Так, в первой половине августа он допускал, что по итогам 2024 года показатель может вырасти до 40 миллионов тонн. С каким причинами связан пересмотр оценки, спецпредставитель «Росатома» уточнять не стал.