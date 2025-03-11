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00:09, 11 марта 2025Мир

США пообещали не оказывать военную помощь России в рамках конфликта на Украине

Рубио: США не будут оказывать военную помощь РФ в рамках конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что Вашингтон никогда не будет оказывать военную помощь России в рамках военного конфликта на Украине. Его слова приводит Telegram-канал «ЕЖ».

«Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — сказал он. По его словам, что в ходе предстоящих встреч с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, скорее всего, будет обсуждаться возможность возобновления американской военной помощи Украине. Рубио подчеркнул, что позиция Соединенных Штатов по этому вопросу может измениться, если будет видно, что Киев всерьез настроена на мирные переговоры с Москвой.

Ранее Рубио заявил, что Украина предложила «многообещающий» план по частичному прекращению огня. Он добавил, что президент США Дональд Трамп «намерен использовать все имеющиеся инструменты, чтобы попытаться усадить обе стороны за стол переговоров» и завершить конфликт.

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