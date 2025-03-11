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13:36, 11 марта 2025Экономика

Стали известны обедневшие после инаугурации Трампа богачи

Bloomberg: Американские богачи обеднели на 200 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Leah Millis / Reuters

Хотя начало второго президентского срока республиканца Дональда Трампа ознаменовалось для ряда богатейших людей Америки рекордным ростом благосостояния, потом они начали терять деньги. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, спустя семь недель после инаугурации Трампа пятеро миллиардеров, которые присутствовали на этом мероприятии, потеряли в общей сложности 209 миллиардов долларов. Сильнее прочих в минус ушел предприниматель Илон Маск. Он обеднел на 148 миллиардов долларов. Европейские потребители разочаровались в нем из-за его симпатий к крайне правым политикам. Продажи Tesla в Германии упали более чем на 70 процентов за первые два месяца года. Китайские поставки снизились почти на 50 процентов.

Другой миллиардер, основатель Amazon Джеф Безос потерял 29 миллиардов. С 17 января акции его компании упали на 14 процентов. Один из основателей Google Сергей Брин обеднел на на 22 миллиарда. Кроме того, соучредитель и генеральный директор Meta Platforms (в России признана экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и генеральный директор LVHM Бернар Арно потеряли по пять миллиардов долларов.

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